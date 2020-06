Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane arestate in Franta marti in cursul unei operatiuni, in cadrul anchetei cu privire la moartea a 39 de migranti vietnamezi intr-un camion frigorific, in octombrie, in Marea Britanie, au fost inculpate, au declarat sambata surse judiciare pentru AFP, potrivit news.ro.Cele…

- Medici din Italia și Marea Britanie investigheaza o posibila asociere intre infecția cu coronavirus și apariția unui numar important de copii mici care au necesitat spitalizare, prezentand simptome specifice bolii Kawasaki, scrie mediafax.ro. Boala Kawasaki este o vasculita – leziune vasculara inflamatorie…

- Katy Davis, asistenta la pediatrie, a decedat marți la spitalul din Southampton, iar sora sa, Emma, fosta asistenta medicala și ea, a decedat vineri, in acelasi spital. Ambele fiind infectate cu coronavirus. Citește și: Coronavirus in Marea Britanie - Alte 684 de decese; aproape 20.000 de…

- Suceveanul de 34 de ani care a murit la Londra rapus de coronavirus va fi adus in Romania. Dupa tragedie, comunitatea de romani s-a mobilizat si a adunat o suma importanta de bani pentru repatrierea trupului neinsufletit.

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat, in ședința extraordinara, depunerea proiectului “Reabilitare energetica și lucrari conexe Centrul de zi de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Voda, nr. 52, mun. Focșani, jud. Vrancea” in vederea finanțarii. Imobilul și…

- Viata a doi bebelusi gemeni, de aproape sase luni, depinde doar de bunavointa oamenilor. Acestia au primit un diagnostic crunt - amorfie spinala, o maladie rara care in timp paralizeaza muschii, iar tratamentul se ridica la sume cosmice.

- Chiar daca impunerea de catre sovietici a guvernului dr. Petru Groza a provocat neintelegeri intre cele trei mari puteri aliate din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, peste aproape un an, in urma unor compromisuri, S.U.A. si Marea Britanie au recunoscut guvernul pro-comunist roman la 4, respectiv 5 februarie…

- Printr-un comunicat de presa trimis de directorul Claudia Ionescu, suntem informați ca Piața Moldovei din Focșani NU va fi inchisa ci dezinfectata. Masura a fost luata in urma evoluției pandemice a noului COVID-19. Dezinfecția tuturor spațiilor din Piața! Inca de la primele ore ale dimineții, in Piața…