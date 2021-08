Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au raportat, marți, peste 1000 de decese din cauza Covid-19, adica in jur de 42 de pe ora, conform unui bilanț Reuters . Numarul mare de decese vine in situația in care varianta Delta face ravagii in parți ale țarii cu rate mici ale vaccinarii. In ultima luna, numarul deceselor de Covid…

- Pana astazi, 10 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.085.412 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.777 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 312 cazuri noi de…

- Ministerul iranian al Sanatatii a transmis duminica mai mult de 500 de decese legate de coronavirus in ultimele 24 de ore, un record de la debutul pandemiei in cea mai afectata tara din Orientul Apropiat si Mijlociu, scrie AFP. Iranul a inregistrat 542 decese si 39.619 de noi cazuri in ultimele 24 de…

- Cele doua persoane de varsta a treia, erau vaccinate cu schema completa, dar aveau și alte afecțiuni asociate. Medicii recomanda, in continuare, vaccinarea, pentru ca este singura soluție pentru ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase Sf Parasheva din Iasi, Florin Rosu a declarat, miercuri, ca numarul de cazuri confirmate cu COVID-19 este in continua crestere, potriviit Agerpres. Managerul Spitalului de Boli Infectioase Sf Parasheva din Iasi, Florin Rosu, a declarat ca opt din cele…

- Oficialitațile japoneze au anunțat joi cifra actualizata a cazurilor de Covid 19 legate de desfașurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Astfel, in perioada 1-27 iulie au fost testate pozitiv 174 de persoane, din...

- Clubul italian de fotbal Inter Milano a anuntat, miercuri, ca renunta din motive legate de Covid-19 sa se deplaseze in SUA, unde urma sa intalneasca echipa Arsenal Londra, care a renuntat la randul ei la turneul amical din Florida, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat dat publicitatii,…

- Compania producatoare de automobile Toyota, sponsor al JO de la Tokyo, nu va difuza la televiziune reclame legate de evenimentul olimpic, din cauza faptului ca acesta nu are sustinerea populatiei locale, informeaza mundodeportivo.com. Doua treimi dintre japonezi nu cred ca pot fi organizate jocuri sigure…