Stiri pe aceeasi tema

- Primul bebeluș din Romania nascut cu noul coronavirus a venit pe lume la Maternitatea din Sibiu, in data de 11 iunie. Mama sa, o femeie de 26 de ani, a fost depistata pozitiv cu Covid-19 inca de cand era insarcinata. Bebelusul se afla internat in cadrul sectiei de Neonatologie, izolat si sub supraveghere…

- Veteran al filmelor și serialelor de televiziune, Richard Herd a murit la varsta de 87 de ani, transmite cnn.com. Acesta suferea de cancer și a decedat in locuința sa din Los Angeles, inconjurat de...

- Imediat a venit ordin de sus la noi la ziar, la „ Scanteia tineretului ”, sa cautam astfel de exemple de tineri care, dupa ce au gresit, intrati pe mana oamenilor muncii, se indreptasera. Ne-am raspandit cu totii pe teren cateva zile. Prea indreptati nu-i gaseam pe majoritatea celor care executau la…

- O asistenta de la maternitatea din Timișoara a vorbit de pe patul spitalului despre experiența traita impreuna cu fiul ei, ambii depistați pozitiv cu noul coronavirus. „Ma simt foarte bine ca nu mai pot sa stau aici cu copilul”, a declarat femeia pentru Antena 3 . „Eu de 3 saptamani, el de 2, eu negativa…

- COVID-19. Numeroasele estimari venite din partea specialiștilor genereaza un nou scenariu trist pentru fanii fotbalului din Italia. Presa din Peninsula, citata de Marca, susține ca meciurile ar urma sa se dispute fara spectatori pana in martie 2021. S-a vehiculat ca reluarea Serie A ar urma sa aiba…

- Al treilea bebeluș nascut la maternitatea Odobescu din Timișoara și mama sa au fost confirmați, astazi, ca fiind infectați cu coronavirus. Copilul s-a nascut in 1 aprilie și in 6 aprilie a fost externat impreuna cu mama sa. Acum doua zile a inceput sa tușeasca și a fost dus la Spitalul Louis Țurcanu…