- Rusia a declarat vineri ca a trimis parașutiști in apropierea graniței poloneze pentru exerciții comune cu Belarus, in timp ce Moscova și-a intensificat implicarea militara pe teritoriul statului vecin, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza escaladarii crizei imigranților din ultimele zile,…

- Migranti din Afganistan, Siria sau Irak platesc sume exorbitante calauzelor care le promit accesul pe teritoriul Romaniei si facilitarea drumului spre Europa de Vest, spun cei de la sindicatul Europol.

- Patru barbați au fost raniți, in noaptea de luni spre marti, la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare, din judetul Timis. Asta dupa ce mai multi migranti din Siria s-ar fi luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere…

- Descinderi, luni dimineata, la liderii unei grupari de trafic de migranti, la Timisoara. Ajutati de mascatii de la Jandarmi, politistii de frontiera fac perchezitii in locuintele capilor retelei care a reusit sa preia, sa ofere adapost, mancare si transport pentru zeci de transfugi.Politistii de frontiera…

- Politia federala germana a arestat circa 400 de migranti, in mare parte din Irak, Iran, Yemen si Siria, in apropierea frontierei poloneze, in contextul afluxului de migranti pe care UE il imputa Belarusului, transmite AFP.

- Vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, a declarat sambata ca spera ca afluxul ilegal de migranti la frontierele de est ale Uniunii Europene sa fie drept un catalizator pentru stabilirea unor reguli comune in materie de migratie, relateaza…

- Sosirile de migranti afgani in Europa dupa preluarea puterii de catre talibani nu vor fi atat de numeroase precum migratia masiva din 2015 legata de razboiul din Siria, a asigurat duminica presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. "Nu cred ca situatia prin care urmeaza sa trecem…

