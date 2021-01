Stiri pe aceeasi tema

- Viața privata a lui Larry King. 8 casnicii și 5 copii. Larry King s-a stins pe data de 23 ianuarie 2021, la 87 de ani, dupa infectarea cu COVID-19. Povestea sa este dovada faptului ca, de cele mai multe ori, viața bate filmul. A fost insurat de 8 ori cu 7 femei și a avut 5 copii despre care intotdeauna…

- Celebrul moderator american de radio si televiziune, Larry King, a murit sambata, intr-un spital de Los Angeles. Nu a fost vehiculata inca nicio cauza a mortii, prezentatorul fiind internat din cauza infectarii cu coronavirus. King avea 87 de ani.

- Celebrul cantareț de muzica de petrecere Dan Ciotoi a trecut prin clipe groanznice de-a lungul vieții sale. Artistul a vorbit deschis despre problemele de sanatate cu care s-a confruntat in perioada in care se afla in armata, dar și cum i-a fost interzis sa se trateze.

- Diana Bart este cunoscuta publicului larg, acesta fiind prezentatoare de știri, de mai mulți ani la postul de televiziune Prima TV. Aceasta a nascut recent o fetița. Diana Bart are doua fetițe, pe Maira și pe Armina, iar doctorii i-au dat un verdict dur cu privire la o alta potențiala sarcina. Drama…

- O femeie de 35 de ani din satul Rascaieți, raionul Ștefan Voda, a fost gasita moarta in propria casa de catre fiica sa. Incidentul nefericit a avut loc in acesta dimineața, 24 noiembrie, la ora 06:30.

- Invațamant online. Un termen care pentru mii de copii din țara noastra este inca o necunoscuta, desi anul acesta scoala s-a facut mai mult pe internet decat fizic, in unitatile de invatamant. Traiesc in sate uitate de lume, iar parinții nu iși permit sa cumpere telefoane sau tablete. Muncesc sa aiba…

- Barbatul de 70 de ani, diabetic si hipertensiv s-a infectat cu coronavirus. Medicul de familie i-a prescris antibiotic, insa starea i s-a agravat si a fost trimis spital, pentru a fi internat. Dimineața, insoțit de fiul sau, barbatul s-a prezentat la Urgențe. Era in jur de ora 10. La ora 15,…

- Deja a devenit o tradiție ca in noaptea dintre ani, fie ca ești la munte, fie ca ești acasa, sa te uiți la ”Revelionul cu Dan Negru”. Celebrul prezentator aduce bucurie in sufletele romanilor an de an, insa, anul acesta se pare ca au intervenit mici probleme! Ce spune Dan Negru despre cea mai așteptata…