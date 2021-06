Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de vineri seara, 18 iunie, Faimoșii de la Survivor 2021 au decis sa o nominalizeze spre eliminare pe Elena Marin. Concurenții din echipa Faimoșilor au fost nevoiți sa faca nominalizari, dupa ce au pierdut primul meci de imunitate al saptamanii. Zanni și Sebastian Chitoșca au convenit sa o…

- Ediția „Survivor Romania” de duminica seara, 13 iunie, a fost una plina de surprize. Din pacate, la finalul serii, Raluca Dumitru a fost eliminate din competiție, dupa ce a fost nominalizata de Elena Marin, preferata publicului. In cursa pentru votul publicului in aceasta saptamana laSurvivor Romania…

- Ediția de joi seara, 10 iunie, a fost una cu surprize pentru echipa Razboinicilor de la „ Survivor Romania ”. Dupa luni de zile in care nu au luat contact cu tehnologia, concurenții s-au bucurat de mancare buna și filme in Dominicana. Albert Oprea, Maria Chițu, Andrei Dascalu și Marius Craciun au ramas…

- Ediția „ Survivor Romania ” de sambata seara, 5 iunie, aduce din nou tensiuni in echipa Razboinicilor, dupa ce fetele și-au acuzat colegii de lașitate, in ediția de vineri seara. Adelina de la Razboinici este in continuare suparata, in urma afirmațiilor facute de colegii ei, cat și de Zanni. Razboinica…

- Plecarea lui Sindy de la Survivor Romania a lasat un gol in sufletele Razboinicilor. Coechipierii atletei din echipa albastra au ramas cu un gust amar dupa ce Sindy a intrunit cele mai puține voturi la Consiliul de eliminare de duminica, 2 mai, in urma caruia Razboinica a parasit competiția din Republica…

- Din nou tensiunile au crescut in echipa Faimoșilor și a Razboinicilor de la Survivor Romania 2021, in pragul unui nou joc pentru imunitate. Zanni reia scandalul cu Elena Marin la Survivor Romania Prin urmare, razboiul dintre Sorin și Maria continua, iar tensiunile in echipa Razboinicilor ating cote…

- Vera a facut parte din echipa Razboinicilor, la „Survivor Romania”. Din pacate, tanara nu a rezistat prea mult in competiție, pentru ca publicul a eliminat-o, in urma nominalizarii facute de Albert. La doua zile dupa ce a ajuns in Romania, fosta concurenta face dezvaluiri neașteptate. Invitata in platoul…

- Concurenții de la Survivor Romania 2021 au fost martorii celei mai dramatice eliminari de pana acum. De menționat este ca in echipa Razboinicilor, pentru a cincea oara consecutiv, Alin Oprea este favoritul publicului, adjudecandu-și dreptul de a vota un concurent din echipa sa spre eliminare. El l-a…