- Aproximativ opt tone de materiale medicale vor fi oferite autoritaților libaneze pentru gestionarea efectelor exploziei produsa la un depozit de azotat de amoniu din Beirut, pe 4 august. Explozia din capitala Libanului a luat viața a 154 de oameni și a ranit 5.000 de persoane. In deflagrație din Beirut…

- Alte zeci de persoane sunt date disparute si sute de mii au ramas fara adapost. Explozia din portul libanez a devenit, astfel, simbolul incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Citeste si Un arhitect francez a murit in urma exploziilor din Beirut.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa joi in Liban, pentru a discuta cu toti liderii politici, in contextul exploziei soldate cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, anunța MEDIAFAX."Presedintele Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru a se intalni cu toti…

- Explozia ce a avut loc in capitala Libanului a fost una extrem de puternica. Deflagrațiile au putut fi detectate din țari precum Germania și Tunisia, statii care aparțin Organizatiei Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (CTBTO), o agentie specializata a ONU.

- Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA.

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.

