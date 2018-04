Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american R. Lee Ermey, un fost puscas marin devenit star la Hollywood, cunoscut pentru interpretarea rolurilor unor militari pragmatici si lipsiti de sensibilitate, precum sergentul Hartman din filmul „Full Metal Jacket”, regizat de Stanley Kubrick, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat…

- In aprilie va fi o avalansa de vedete de la Hollywood in Bucuresti pentru ceea ce se anunta cea mai cool premiera a unui film romanesc. E vorba despre filmul The Wanderers – Vanatorul de spirite.

- Scenarist si producator de televiziune din SUA, Steven Bochco a decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi suferinte. Acesta era bolnav de leucemie. even Bochco este autorul unor serii precum „NYPD Blue”, „Hill Street Blues” sau „LA Law”. A decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi…

- Andrei și Ștefansunt cei doi adolescenti care formeaza trupa "Generația 99". Andrei s-a nascut in Spania si a ajuns pentru prima data in Focșani la varsta de 7 ani, cand mama lui, care lucra in Spania și se casatorise cu un spaniol, a decis ca e momentul ca fiul ei sa-și cunoasca atat bunicii, cat…

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- Daca Ellen Pompeo este o prezența obișnuita pe covorul roșu, fiica sa, Stella, se afla pentru prima data intr-o astfel de postura. Micuța a insoțit-o pe mama sa la o petrecere de la Hollywood! Ellen Pompeo și fiica sa, Stella Starul ”Anatomia lui Grey” s-a prezentat, ieri, la premiera filmului ”A wrinkle…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!