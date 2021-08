Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițe umane au fost gasite pe trenul de aterizare al unui avion militar american care a plecat de pe aeroportul din Kabul, dupa ce in spațiul public au aparut imagini, neconfirmate inca, in care se putea vedea o persoana blocata in exteriorul avionului, in momentul decolarii, relateaza Russia Today…

- Imaginile a sute de oameni disperați care se agața de avioanele de transport americane in timp ce acestea decolau de pe aeroportul din Kabul vor ramane in cele mai negre pagini ale istoriei SUA. Opinia publica internaționala a fost șocata sa vada aceasta cursa a disperarii pe aeroportul Hamid Karzai.…

- Un tren din Romania a facut 24 de ore si 24 de minute de la Baia Mare la Mangalia. Ca sa intelegeti si mai bine ce inseamna, iata un simplu exemplu. Un tren care pleaca din Londra ajunge in acelasi timp la Viena, adica parcurge cam 1.232 de km, in timp ce distanta dintre Mangalia […] Source

- Veaceslav Platon ar fi zburat ieri spre Londra. Conform surselor Deschide.md, Platon ar urma sa ceara azil politic in Marea Britanie. Conform surselor, la insistența procurorilor, Veaceslav Platon a fost scos de la consemn la trecerele frontierei, iar despre faptul ca in dupa-amiaza zileid e ieri, Platon…

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei, care se infrunta marti, la Londra, pe Stadionul Wembley (ora 22:00), in semifinalele EURO 2020, vor fi adversare pentru a patra oara consecutiv la un turneu final al Campionatului European. La EURO 2008, in sferturile de finala, Spania invingea…

- Sunt putine sanse ca Eriksen sa mai joace vreodata fotbal, a afirmat duminica, 13 iunie, un specialist britanic, potrivit agenției de știri Agerpres. Sanjay Sharma, profesor de cardiologie sportiva la St. George"s University din Londra, crede ca internaționalul danez Christian Eriksen are putine sanse…

- Acum, parinții micuței vor sa se faca dreptate și au dat in judecata spitalul Princess Royal University din Londra, unde Cristiana a fost internata la inceputul lunii ianuarie. „Intr-o duminica blestemata, fetita mea a facut febra mare. Pe la 3 jumate, 4 dimineața, m-am trezit si am vazut ca are febra.…

- Primul accident spectaculos in cadrul etapei nationale de raliuri 2021, Raliul Maramuresului. Echipajul cu nr. 70 din concurs nu a mai putut lua un viraj strans la stanga si a zburat prin gardul unui imobil din Coruia, oprindu-se intr-o gradina. Din fericire, atat pilotul, cat si copilotul au scapat…