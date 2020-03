Stiri pe aceeasi tema

- Situatia din regiunea siriana Idlib reprezinta ''cea mai mare criza din lume pe care o avem în prezent'', a afirmat marti un responsabil al ONU, la o zi dupa o misiune de evaluare umanitara în nord-vestul Siriei, informeaza AFP. ONU evalueaza la aproape 1 milion de persoane,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea „cât mai curând posibil” a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza Agerpres citând AFP.„Trebuie sa avem…

- Turcia nu exclude ca Statele Unite sa trimita rachete Patriot in teritoriul sau dupa uciderea unor militari turci in atacuri atribuite regimului Bashar al-Assad in provincia Idlib. Un anunt in acest sens a fost facut joi de ministrul Apararii de la Ankara, Hulusi Akar, in timp ce Uniunea Europeana (UE)…

- Turcia va desfasura mai multe trupe in regiunea Idlib din Siria si va raspunde atacurilor fortelor guvernamentale de acolo, chiar daca Ankara continua sa discute situatia cu Moscova, a declarat marti purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.O…

- Turcia este pregatita sa riste o criza militara cu Rusia pentru a evita o alta criza de refugiati „la domiciliu” si pentru a preveni colapsul strategiei sale siriene. In acest sens, Ankara pariaza ca Moscova nu este pregatita pentru o astfel de criza si va incerca sa poarte discutii diplomatice inainte…

- O delegație rusa va ajunge sambata in Turcia pentru discuții care urmaresc sa opreasca ofensiva guvernului sirian și sa impiedice o catastrofa umanitara in regiunea Idlib, a Siriei, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters.Cavusoglu a repetat ca Turcia va face…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…