- Muzicianul Ilie Micolov a trait o mare suferința, fiind uitat de familia sa. Ilie Micolov a murit sambata, 21 iulie 2018 , la varsta de 69 de ani. Ilie Micolov a murit. Artistul avea 69 de ani Ilie Micolov a compus una dintre cele mai fredonate melodii romanești. „Dragoste la prima vedere”, scrisa dupa…

- Parasit de sotie si lasat sa creasca, de unul singur, un copil de nici doi anișori! Un tata spune ca e disperat, pentru ca sotia lui a fugit de acasa, fara sa spuna o vorba. Mama de 20 de ani nu ar fi fugit din locuința conjugala pentru un alt barbat, ci pentru mai multi, acuza sotul acesteia.

- Petru Panait a fost dat disparut de familie in data de 9 iulie. Petru Panait s-a deplasat in data de 6 iulie in orașul Gura Humorului, pentru un turneu de rugby. Potrivit martorilor spre seara profesorul a plecat de la locul de cazare intr-o directie necunoscuta si nu a mai fost gasit. Soția…

- Judecatorii Tribunalului București au dispus achitarea lui Daniel George Tudor, fost președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), și a Doinei Anca Tudor, fost senator, intr-o cauza in care procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea in judecata a celor doi pentru…

- Drama barbaților singuri acasa. Cum se descurca un tata care ramane sa iși creasca singur copiii, cand mama pleaca la munca in strainatate? Este o poveste aproape obișnuita in ultimii ani. Familia Zorila din Milano a reușit sa se reintregeasca in Italia, la noua ani de la plecarea mamei. Sunt fericiți…

- Tanara de 17 ani din localitatea Focuri, gravida in 39 de saptamani, a chemat, joi, ambulanta, pentru a ajunge la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Un barbat a fost condamnat la 3 ani si opt luni de inchisoare dupa ce a infectat cu HIV o fata de 13 ani…

- Fata, din satul Focuri, avea o sarcina de 39 de saptamani si a fost preluata de echipaj in dreptul localitatii Vladeni. Sarcina s-a declansat la ora 6.00 iar nasterea a avut loc la 10.25, in masina de interventie, un caz rar pentru SMURD. Copilul, un baietel de 3.400 de grame, care va fi botezat Sebastian,…

- Alexandru Arșinel traiește o drama de cațiva ani. Soția sa a suferit un accident care o impiedica sa se poata deplasa singura. Actorul Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai mari actori de comedie din Romania , este casatorit de foarte mulți ani cu Marilena, femeia cu care are doi baieți: bogdan și…