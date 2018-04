Stiri pe aceeasi tema

- Femeile sunt de doua ori mai susceptibile de a dezvolta o complicație cardiaca fatala din cauza stresului emoțional decat barbații. Cercetatorii de la Universitatea Emory au descoperit ca simplul vorbit in public poate provoca ischemie miocardica, o afecțiune care apare atunci cand muschiul inimii nu…

- Cu mult timp inainte sa devina prima doamna a SUA, Melania Trump a fost model. Si-a inceput cariera la doar 16 ani pe cand inca traia in Slovenia, apoi, la 18 ani s-a mutat in Milano. Din 1996, cariera sa s-a dezvoltat in America unde a lucrat ca model in New York. De altfel, cariera... Read More Post-ul…

- Iata ce indica configuratia astrala a fiecarei zodii despre casa planetara a jobului si carierei in horoscopul saptamanal pe aceasta tema de mare interes. Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Este o vreme norocoasa pentru tine. Energia astrala iti sustine…

- Boala cronica supurativa, frecvent cicatriceala, localizata la nivelul tegumentului care conține glande sebacee. Afecteaza regiunea ano-genitala, axilele și rareori scalpul (pielea paroasa a capului). Varsta debutului este de la pubertate pana la climacteriu. Femeile sunt mai afectate decat…

- Indiferent ca esti parinte sau profesor, este bine sa te gandesti la toate problemele care apar in institutiile de invatamant, pentru ca prin ignoranta ele nu pot fi niciodata rezolvate. Exista anumite probleme ce apar ocazional in sistemul scolar si care pot afecta rezultatele la invatatura ale unor…

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

