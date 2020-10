Drama prin care trece Constantin Zanfirescu

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Zamfirescu, celebrul Gogoașa din serialul Trasniții a fost diagnosticat cu cancer. Actorul a postat un mesaj pe contul de socializare, in care cere ajutorul oamenilor, inainte de operația pe care o va face in curand.„Am nevoie de sange. Orice grupa.Nu aș fi vrut sa fac asta! Nu v-aș fi scris…

- Este șoc in showbiz dupa ce s-a aflat ca actorul Constantin Zamfirescu sufera de cancer. Celebrul actor, care a jucat rolul lui Gogoașa in Trazniți in NATO, trece prin momente grele, avand nevoie disperata de ajutor. Colegii actorului au anunțat ca acesta are nevoie de sange. Constantin Zamfirescu,…

- Traian Basescu a lansat cel mai violent atac din campanie impotriva lui Nicușor Dan și al liderilor partidelor care il susțin. "Nenorocitii i-au legat de gat un carton mare pe care au desenat niste cifre, au scris sub ele SONDAJ falsificand realitatea momentului. Sa faci asta in ziua in care casele…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost retinut de politisti dupa ce a santajat o minora de 14 ani, cu poze compromitatoare, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu.

- A fost la un pas sa-si piarda viata si a simtit o durere imensa cand a facut avort spontan pe scena. Este vorba despre Tora Vasilescu, actrita care de peste 40 de ani este un simbol in teatru si in film, unde a fascinat publicul prin personaje precum Zita, Didina sau Anisoara din „Proba de microfon".

- Un reputat sportiv din Rusia a trait momente de umilința chiar la nunta lui. Astfel, mulți dintre nuntași au primit telefoane și un mesaj compromițator despre mireasa, iar apoi au vazut și filmari pe care nu și le-au imaginat vreodata ca exista. Drama unui sportiv din timpul petrecerii de nunta Totul…

- In Gorj, primul judet in care s-a confirmat un caz de COVID-19 din Romania, a inceput lupta pentru paturile din ATI. Medicii nu mai stiu cum sa-si salveze pacientii. „In acest moment secția de terapie intensiva e plina, nu mai sunt paturi, incercam sa mai facem cate un loc, sa dam pacienții…

- Doua comedii frantuzesti si o drama islandeza, prezente la editia din acest an a TIFF, sunt proiectate in weekend, sub genericul ''Cinema sub clar de luna'', pe Calea Victoriei (vizavi de Casa Vernescu), informeaza un comunicat al Asociatiei Festivalul de Film Transilvania, transmis…