Stiri pe aceeasi tema

- Sore și-a revenit spectaculos dupa ce a dat naștere fetiței sale și a reușit sa slabeasca 30 de kilograme. Vedeta ajunsese sa cantareasca 86 de kilograme, iar dupa ce a nascut s-a pus pe slabit și recunoaște ca secretuș consta doar intr-un fel de mancare pe care l-a consumat cu regularitate timp de…

- Andreea Marin traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta a vorbit deschis despre asta, dar și despre stilul de viața pe care il are in ultima perioada, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, filmata chiar in casa vedetei. Andreea Marin a marturisit ca weekend-urile in care se deconeceteaza…

- Marina Almașan a spus tot despre momentele in care s-a trezit ca nu mai are emisiune in aceeași zi și aceeași ora, totul din cauza unei alte vedete, Andreea Marin. Ei i s-a schimbat emisiunea de joi pentru sambata, spunandu-i-se ca este mult mai bine. Marina avea sa recunoasca, dupa un timp, ca a cedat…

- Cabral iși amintește cu drag de anii de studenție și de gașpa de prieteni pe care o avea pe atunci. Vedeta a depanat amintiri pe blogul sau personal. Soțul Andreei Ibacka a marturisit ca, la acea vreme, el și colegii lui erau atat de saraci incat mancak ketchup-ul de mesele de la restaurantele fast-food. …

- Prezenta pe canapeaua emisiunii „Vorbește Lumea”, Andreea Marin a rememorat experiența neplacuta pe care a trait-o intr-una dintre vizitele sale la New York și in urma careia l-a cunoscut pe designerul Domenico Dolce. De asemenea, fosta „zana a surprizelor” a vorbit despre relația pe care o are cu fiica…

- Prezenta in emisiunea lui Catalin Maruța, Andreea Marin a vorbit despre un subiect sensibil din viața ei, dragostea. Deși nu a fost prea norocoasa la acest capitol, “Zana surprizelor” este in continuare indragostita de iubitul și nu este dispusa sa faca niciun compromis, daca relația nu merge. Bruneta…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…