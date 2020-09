Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer de poliție a fost impușcat mortal la intr-un centru de arest preventiv din sudul Londrei, de un barbat care fusese reținut, anunta BBC, citat de digi24 . Se presupune ca suspectul a fost dus la centru, unde a fost percheziționat, iar dupa aceea a procurat o arma cu care a tras asupra ofițerului,…

- Suspectul, un barbat in varsta de 23 de ani, a incercat apoi sa se sinucida, iar acum se afla spitalizat in stare critica. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 2.15 (4.15, ora Romaniei), in timp ce un barbat era plasat in arest prevenitv la Politia din cartierul Croydon. Ranit, politistul,…

- Jurnalistul Realitatea PLUS Sebastian Oancea a fost batut azi noapte de agenții de la secția 10 de poliție, in centrul vechi al Capitalei. Polițiștii spun ca jurnalistul a refuzat sa se legitimeze, jurnalistul susține contrariul. Sebastian Oancea: „Ma aflam in Centru Vechi, la o terasa, impreuna…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active 17 focare de infecție cu SARS-Cov2: O societate comerciala din municipiul: 8 persoane confirmate pozitiv. Direcția de Sanatate Publica: 17 persoane confirmate pozitiv. Centrul de Dializa: 11 persoane confirmate pozitiv.…

- In ultimele 24 de ore, autoritațile buzoiene din sanatate au declarat focar de Covid-19 la trei instituții publice. Este vorba despre Poliția Municipiului Buzau, Spitalul CFR Buzau și Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” (aflata in incinta Galleria Mall). „Conform datelor Direcției de Sanatate Publica,…

- catusTanarul care in urma cu trei zile si-a agresat bunicii a fost depus ieri in Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie si amenintare urmand…

- Un barbat, in varsta de 41 de ani, din Motru, banuit de savarsirea infractiunilor de violența in familie si amenințare, a ajuns azi-noapte in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Suspectul, in noaptea de 29 spre 30 iunie și-ar fi amenințat soția cu acte de violența și ar fi agresat-o…