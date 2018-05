Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, si printul Harry, in varsta de 33 de ani, si-a anuntat logodna in luna noiembrie a anului trecut. Ei se vor casatori sambata, pe domeniul castelului Windsor.

Tatal miresei, Thomas Markle, nu va participa la nunta fiicei din cauza problemelor de sanatate.

Barbatul a suferit un infarct.

Biroul de presa al Palatului Kensington nu a oferit pana acum declarații.