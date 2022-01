Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii din Romania sufera din nou o pierdere imensa. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viața dupa ce a facut atac cerebral. Doliu in lumea muzicii: un artist iubit de Florin Salam s-a stins din viața Muzica populara…

- Unul dintre cei mai indragiți interpreți de muzica populara are o poveste de viața emoționanta. A fost abandonat de mama pe vremea cand avea doar 2 anișori. Dupa 16 ani, femeia care l-a adus pe lume a revenit in viața sa, dar artistul a tratat-o cu indiferența. Cine este cantarețul din Romania care…

- Florin Salam, unul dintre cei mai apreciați dar și controversați maneliști, a revenit in atenția publicului, dupa o perioada in care nu a mai urcat pe scena și nimeni nu a știut ce se intampla cu el. La cateva zile dupa ce fiica lui Betty a transmis un mesaj in care spunea ca tatal ei este bine, cantarețul…

- Florin Salam nu s-a sfiit deloc, astfel ca a transmis un mesaj dur destinat mai multor artiști din Romania. Rezervat ca de obicei, celebrul manelist nu a dat și nume, insa a fost convins ca cei care practica aceasta meserie știu daca ceea ce a spus el este pentru ei sau nu. Iata ce le-a transmis cantarețul!

- Daca rege al taragotului in muzica populara romaneasca este, fara indoiala, regretatul Dumitru Farcas, iar la nai, nimeni nu contesta suprematia lui Gheorghe Zamfir, atunci la fel de neindoios, parinte al oboiului, in muzica romaneasca, nu poate fi altul decat Pavel Tornea. S-a nascut in 8 decembrie…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate.Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 15:00, scrie antena3.ro…

- Petrica Mițu Stoian a murit, in aceasta seara, dupa ce a fost internat la spital in stare grava. Anuntul a fost facut de medicul sau. Cadrul medical a confirmat trecerea in neființa a artistului la postul de televiziune Romania TV. Se pare ca moartea artistului a fost provocata de complicațiile aferente…

- Artiștii romani fac bani frumoși, la concerte, cea mai scumpa fiind, de departe, Delia, cu show-uri care ajung și la 28.000 de euro. Dar, nici maneliștii nu-s mai prejos, aducand acasa, dupa un chef, peste 10.000 de euro. Un impresar de evenimente ne-a dezvaluit, in exclusivitate pentru Playtech.ro,…