DRAMĂ pentru familia prefectului Clujului! ”Gândiți-vă de două ori înainte să spuneți că nu există acest virus” Prefectul Clujului Mircea Abrudean, cel care conduce grupul strategic anti-Covid de la Cluj, este infectat cu coronavirus, anuntul fiind facut chiar de el. De asemenea, si sotia si fiul acestuia, in varsta de 9 luni, au fost si ei diagnosticati cu COVID-19, transmite News.ro . „In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baietelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut initial ca are legatura cu iesitul dintisorilor. Dupa consultul de specialitate, medicii au constatat ca are faringo-amigdalita. Avand in vedere simptomatologia, a fost recoltat pentru testare Covid19”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

