Stiri pe aceeasi tema

- Un spital cu 1.500 de camere, care va fi folosit pentru tratarea persoanelor infectate cu coronavirus , a fost finalizat, sambata, in China, dupa doar cinci zile de construcție, informeaza New York Post , care citeaza The Associated Press. Spitalul este unul dintre cele șase, cu un total de 6.500 de…

- Rusia a raportat, joi, 23.541 de cazuri noi de coronavirus. Astfel, numarul total al infecțiilor a ajuns la 3.332.142, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In ultimele 24 de ore, numarul deceselor provocate de COVID-19 a crescut cu 506.La nivel național, bilanțul deceselor asociate noului coronavirus…

- Autoritațile locale și județene nu renunța la ideea de a lega Colibița, una dintre cele mai cautate destinații din județ, de Tihuța. Acest lucru se va realiza printr-un domeniu schiabil. Una dintre variantele de proiect propusa pentru materializare este estimata la 16 milioane de euro. Comuna Prundu…

- Autoritatile norvegiene au anuntat ca au gasit o persoana moarta la doua zile dupa masiva alunecare de teren dintr-o localitate la nord de Oslo. Operatiunile de salvare continua pentru a gasi noua disparuti, noteaza AFP.

- Saptesprezece marinari care se aflau la bordul unei nave de pescuit, care s-a scufundat luni, au fost dati disparuti, iar operatiunile de cautare continua, potrivit agențiilor internaționale de presa. Doi dintre cei 19 membri ai echipajului au fost salvati. Operatiunile de salvare continuau luni la…

- In vreme ce Washingtonul și Londra au autorizat deja vaccinul impotriva COVID, oficialii UE spun ca Agenția Europeana pentru Medicamente urmeaza un proces riguros de aprobare, care s-ar putea finaliza ”in urmatoarele saptamani”, potrivit Bloomberg. Ministrul german de Externe Jens Spahn a cerut Agenției…

- Mai multe drumuri comunale din Cerbal vor fi modernizate cu bani de la bugetul de stat. Autoritațile locale au demarat procedurile pentru serviciile de proiectare pentru proiectul depus la Compania Naționala de Investiții – ”Modernizare DC114A sat ULM, DC 121 sat Aranieș, DC 118 sat Merișoru de…

- In 2010 aici au ars șase bebeluși. Cinci au suferit leziuni grave. Drama a scos la iveala multe lipsuri și-un adevar: spitalul n-are nicio legatura cu medicina actualului secol. Autoritațile de atunci au precizat ca maternitatea Giulești trebuie urgent inchisa și mutata. Au fost insa doar vorbe.