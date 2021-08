Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Padureanu trece prin clipe cumplite de cand iubita sa soție, Cornelia Catanga, s-a stins din viața. Vaduvul artistei duce un trai destul de greu, astfel ca a marturisit cu durere in suflet ca face sacrificii pentru a nu-și pierde cumpatul, insa cu toate acestea, se simte copleșit de faptul ca…

- Patria fotbalului plange! Si pe buna dreptate! Probabil, vor mai trece foarte multi ani pana cand englezii se vor apropia atat de mult de un trofeu major. Mai ales ca par sa fie blestemati la loviturile de departajare, avand un bilant groaznic.

- Celebrul scenarist Guillermo Arriaga, in juriu 12 filme semnate de regizori debutanți sau aflați la cel de-al doilea lungmetraj de ficțiune intra in competiția pentru Trofeul Transilvania la cea de-a 20-a ediție TIFF (23 iulie – 1 august). Proiectate in premiera in Romania, filmele abordeaza subiecte…

- Urania a dezvaluit ce se va intampla cu zodiile in perioada 5-11. In timp ce anumiți nativi se confrunta cu ostilitate și adevarate drame, alți nativi nu sunt deloc in pericol in urmatoarele zile, astfel ca viața lor sentimentala o sa fie una foarte satisfacatoare. Berbec Nativii aflați sub acest semn…

- In momentul de fața nu se pune problema modificarii pensiilor militare, iar virsta de pensionare nu va crește pentru militari, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Apararii Nicolae Ciuca. „De la Alexandru...

- Noua lege a pensiilor ce iși propune sa elimine inechitațile din sistem, lucru pe care și-l propunea și formula de calcul din actuala lege, va mai veni cu cateva modificari, gen creșterea varstei de pensionare la femei sau stimularea muncii pana la 70 de ani. Problema actualei legi era reprezentata…

- „Banii care sunt alocați in mod specific in PNRR se duc in infrastructura, susțin mediul de afaceri, iar indirect, aceste fonduri vor ajuta la susținerea Romaniei. In PNRR nu se specifica procentul de creștere a pensiilor. Guvernul face un proces de evaluare, iar din perspectiva grupului de lucru, va…

- Cristina Joia, designerul emisiunii “Visuri la cheie” (PRO TV), are nevoie de o noua operație, cea de-a treia, la nivelul feței, dupa incidentul de acum șase luni, cand a fost atacata de o femeie agresiva, intr-un supermarket din Capitala. “Cristina nu respira bine, are probleme la nara stanga. Iși…