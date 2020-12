Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava cu trei pacienti confirmati pozitiv cu SARS-CoV-2, intubati, va ateriza joi seara din Bucuresti pe Aeroportul International Sibiu, a informat Prefectura, informeaza Agerpres. Pacientii urmeaza sa fie transferati cu ambulanta SAJ C si SMURD C, pe sectia ATI la Spitalului Militar…

- Cererea pentru animale de companie a crescut exponential odata cu declansarea pandemiei de Covid-19, dubland, de exemplu, pretul mediu al unui caine britanic la 1.875 de lire sterline (2.500 dolari). Crescatorii inunda piata chiar intr-o perioada in care dificultatile economice au toate ingredientele…

- Directorul spitalului Antony din regiunea pariziana, Julien Lenglet, a apreciat marti ca festivitatile de Craciun si Anul Nou ar trebui interzise anul acesta, deoarece ar putea genera un nou val de infectari cu coronavirus, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Lenglet a facut 'fara ezitare'…

- Live stream-urile pe Instagram vor putea fi realizate pe o durata mult mai mare decat pana acum, intr-o miscare menita sa favorizeze in primul rand categoriile afectate de pandemie, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era sa RATEZE DNA flagrantul PREMIERA in cazul polițistului care…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, atrage atentia ca impactul pandemiei asupra sistemului medical este incredibil. Acesta citeaza studiul Observatorului Roman de Sanatate, care arata ca peste 50% dintre bolnavii cronici din Romania spun ca afecțiunea de care sufera s-a agravat in timpul pandemiei.Vlad…

- Ieri, in prima zi a weekendului, autoritațile buzoiene din sanatate au inregistrat 18 cazuri noi de coronavirus. Cel mai mic dintre pacienți are 6 ani. „Astazi, 11 octombrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la…

- Lansarea filmelor „The Batman”, cu Robert Pattinson in rol principal, si „Dune”, cu Timothee Chalamet, a fost amanata din nou din cauza pandemiei, potrivit noului program anuntat de Warner Bros, relateaza News.ro.Dupa ce productia filmului a fost suspendata in luna martie, apoi in urma cu…

- Agentia franceza de sanatate publica a actualizat sambata situatia cazurilor de Covid-19, iar in ultimele 24 de ore au fost confirmate 16.972 de noi cazuri, potrivit Mediafax. Este cea mai mare cifra zilnica de la inceputul pandemiei, totalul ajungand la 606.625 de cazuri confirmate. Un salt fara precedent,…