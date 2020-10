Drama Otnielei Sandu. Momente dureroase pentru fosta concurentă de la Ferma: Medicii erau rezervați Otniela a vorbit la Vorbește Lumea despre chinurile prin care a trecut in copilarie , cand nu a putut merge pana la 4 ani. De asemenea, din pricina faptului ca avea un picior mai scurt ea a fost nevoita apoi sa poarte un aparat special timp de 3 ani și jumatate. ' Doctorul a recomandat operația, dar nu garanta ca va fi un succes. Pana la patru ani eu nu am putut sa merg. Aveam un picior mai scurt. Bunica mea a vazut la un copil un aparat special care nu se gasea insa in Romania, copilul acela avea același probleme ca ale mele. Am purtat acel fel de aparat trei ani și jumatate. Atunci mi l-au scos.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Actrița și make-up artista Otniela Sandu a fost invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea unde a vorbit despre copilaria ei. „Aveam luxație bilaterala congenitala. Cumva bunica a descoperit. Ea lucra in sistemul medical. (…) Bunica, atunci cand am ajuns acasa și m-a vazut, a zis: «Cred ca are o problema…

