- Cel puțin 13 oameni au murit și alți doi au fost raniți in nordul Italiei, dupa ce o telecabina s-a prabușit. Printre victime sunt și copii. Tragedia a avut loc in statiunea Stresa din regiunea Piemont, pe malul lacului Maggiore.

- Ministerul turc al Apararii a comunicat ca este vorba de un accident in care a fost implicat un elicopter militar, de tip Cougar, potrivit agenției Anadolu Agency. Tragedia s-a produs in estul Turciei, iar unul dintre cei 10 militari care și-au pierdut viața este un locotenent-colonel, comandant al…