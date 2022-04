Dramă. Opt oameni au murit în urma unui accident, într-o mină din Serbia Vești cutremuratoare despre urmarile unui accident ce s-a produs vineri, intr-o mina din Serbia. Accidentul a avut loc intr-o mina din centrul Serbiei, cel puțin opt oameni pierzandu-și viața, alte 20 de persoane fiind ranite, confom theindependent.com, care citeaza televiziunea de stat sarba RTS. S-a mai aflat ca tragedia s-a produs in cursul dimineții, in […] The post Drama. Opt oameni au murit in urma unui accident, intr-o mina din Serbia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au murit, iar 20 au fost ranite, intr-un accident produs, vineri, intr-o mina din centrul Serbiei, a informat televiziunea de stat sarba RTS. Accidentul din mina de carbune Soko a avut loc in jurul orei 5 a.m. Raportul RTS spune ca o parte din mina s-a prabușit blocand minerii…

- Doua persoane și-au pierdut viața, in aceasta seara, pe drumul național DN 1B, pe raza localitații Merei. Cele doua victime se aflau in mașina care s-a ciocnit violent de un autocamion. In jurul orei 18 și jumatate, in urma unui apel la 112, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzau au intervenit…

- Un accident tragic s-a produs in Tulcea. Trei persoane și-au pierdut viața, dintre care și un copil. Alte trei persoane au fost transportate la spital. Accidentul rutier extrem de violent s-a produs la ieșirea din municipiul Tulcea. IPJ – Inspectoratul de Politie Judetean a anunțat ca accidentul s-a…

- Doi oameni au murit pe loc, striviti intr-o masina, in urma unui cumplit accident produs astazi pe DJ 561, intre localitatile Bailesti si Galiciuica din Dolj. Accidentul s-a produs, potrivit primelor informatii, dupa ce un tanar in varsta de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism a patruns…

- In urma cu doua zile, 7 oameni aveau sa-și gaseasca sfarșitul intr-un accident tragic. Accidentul a avut loc pe DN 28 Iași-Targu Frumos, in zona localitații Sarca, județul Iași. Din toți cei implicați in accident, au scapat ca prin urechile acului, toți cei aflați intr-o ambulanța. Ambulanța transporta…

- Noua persoane si au pierdut viata, sambata, intr un carambol provocat de un sofer care a ignorat culoarea rosie a semaforului, intrand in coliziune cu alte cinci autovehicule, a anuntat politia, relateaza AFP.O alta persoana se afla intr o stare critica dupa acest accident din orasul Las Vegas statul…

- Cel puțin cinci oameni au murit și 21 au fost raniti, in urma unui grav accident rutier produs in orașul Balikpapan din Indonezia. Momentul in care un camion intra in mai multe masini a fost surprins de camerele de supraveghere.

- In accidentul rutier produs pe Autostrada A2, la stația de taxare, au fost implicate doua autoturisme, informeaza ISU Ialomița.Cinci persoane au fost ranite, una fiind incarcerata și necesitand intervenția echipajului de descarcerare.La fața locului au intervenit doua echipaje din cadrul Stației de…