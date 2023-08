Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de la Crevedia. Statia GPL care a produs sirul de explozii a fost inchisa acum trei ani de ISU, dar functiona clandestin. Sapte institutii ale statului stiau ca nu mai are autorizatie, insa niciuna nu a luat masuri. Proprietarul firmei este fiul primarului PSD de la Caracal. Singura declaratie…

- In timp ce localnicii din Crevedia incearca sa-și revina de pe urma exploziei de la stația GPL dinn comuna, sindicaliștii Europol ridica semne de intrebare despre cum au intervenit pompierii pentru stingerea incendiului. „Ca la bomba de la Hiroshima” Pentru localnicii din Crevedia, exploziile devastatoare…

- Explozia din Crevedia. Trei explozii puternice au zguduit Crevedia sambata seara si, odata cu ea, o tara intreaga. 57 de oameni au fost raniti initial – dintre ei, 39 de pompieri -, iar un om a murit de groaza in momentul in care cisternele din statia GPL au sarit in aer. Sotia lui, cu arsuri peste…

- Explozia din Crevedia. Doua persoane decedate, 56 de raniti, dintre care 42 de cadre MAI, mii de oameni evacuati. Acesta este bilantul cutremurator al celor doua explozii puternice care au avut loc la o statie GPL din Crevedia, seara trecuta. Doi salvatori, grav raniti, au fost transferati deja in strainatate.…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

