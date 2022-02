Stiri pe aceeasi tema

- Gemenii Igor și Grichka Bogdanoff, care au facut istorie in televiziunea din Franța, au murit la șase zile distanța unul de celalalt. Igor a murit luni, 3 decembrie, dupa ce Grichka pierduse luta cu Covid-19 la sfarșitul lunii decembrie, potrivit click.ro. Igor era in coma cand fratele sau a fost invins…

- Este doliu in baschetul romanesc, dupa ce unul dintre cei mai cunoscuti antrenori, Constantin Moldovan, a incetat din viata, la varsta de 78 de ani. „Titi Moldovan, asa cum era mai cunoscut printre apropiatii si prietenii din familia baschetului romanesc, s-a stins din viata dupa o lunga si grea suferinta,…

- Susana Higuchi, fosta sotie a presedintelui peruan Alberto Fujimori, s-a stins din viața.Tragicul anunț a fost facut de familia sa, pe rețelele de socializare. Potrivit sursei citate, fosta prima doamna a decedat miercuri dupa o lunga suferinta, potrivit AFP.„Dupa o lunga lupta impotriva cancerului,…

- Baschetul romanesc este indoliat, dupa ce fostul mare international Pavel Visner, s-a stins din viata, la varsta de 82 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare, informeaza Federatia Romana de Baschet. Pavel Visner face parte din galeria celor mai importanti jucatori din istoria baschetului romanesc,…

- Un adolescent de 17 ani a murit, luni, iar fratele sau de 16 ani este in stare grava, dupa ce s-au rasturnat cu masina pe un drum agricol din judetul Vaslui. Dupa accident, baiatul de 16 ani si-a sunat mama pentru a o anunta, iar aceasta a alertat autoritatile.

- Benone Sinulescu a murit la 84 de ani. Interpretul de muzica populara era in spital de duminica, dupa ce i s-a facut rau (mai multe aici). Benone Sinulescu a vorbit despre propria lui moarte pentru publicația FANATIK in urma cu un an și ce mesaj avea pentru romani. Iata ce a spus artistul:…

