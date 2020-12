Stiri pe aceeasi tema

- Luca Adrian a reușit sa cucereasca publicul inca de la prima lui apariție. Talentul și ambiția l-au condus in semifinala, in echipa lui Sorin Bontea, dar te-ai intrebat vreodata cine este simpaticul tanar? Indragitul concurent a trait o drama sfașietoare chiar in timpul emisiunii „Chefi la Cuțite”.

- Pe Edmond Zanidache l-ați putut cunoaște sub porecla „Zanni” in cadrul emisiunii „Chefi la Cuțite”. Puțini știu insa ca tanarul este, de fapt, noul protejat al lui Alex Velea, dupa ce i-a inlocuit pe „fiii” sai, Mario Fresh și Lino Golden. Iata ce se ascunde in spatele baiatului cu look-ul excentric!

- Cu siguranța este cel mai controversat concurent de la "Chefi la cuțite", dar puțini știu cum arata Zanni in urma cu 6 ani. Imaginile cu artistul lipsit de tatuaje și par blond i-au șocat pe fani.

- Zanidache Edmond este unul dintre concurenții de la „Chefi la Cuțite” care deși nu are cunoștințe de bucatarie impresioneaza prin ambiția și determinarea lui. Cu un trecut emoționant, tanarul de 22 de ani a devenit un personaj colorat și nonconformist care atrage atenția pretutindeni.

- Este poate cel mai controversat concurent de anul acesta de la “Ferma. Oraseni vs Sateni”, unul dintre cei mai buni bucatari de la “Chefi la Cutite”, insa putini stiu ce sotie frumoasa are Gabriel Toader. Imaginile cu cei doi fac furori pe internet. Gabriel Toader are o sotie superba In varsta de 37…

- A fost o reala surpriza pentru fanii emisiunii „Chefi la cuțite”, dupa ce a aparut la emisiunea „Star Matinal” de la Antena Stars pentru a gati. Chef-ul a trecut printr-o transformare uluitoare, a slabit enorm, iar acum arata complet altfel. Mihai Munteanu este extrem de active pe rețelele…

- Catalin Scarlatescu este indragit de fanii emisiunii „Chefi la cuțite” și nu puține sunt concurentele care vor sa mearga la el in echipa. Totuși, mulți se intreaba cine este iubita juratului!

- Surpriza incredibila la „Chefi la cuțite”! In ediția de luni au fost invitați Adda și Catalin Rezea, care au reușit nu numai sa distreze, ci și sa... impresioneze! Așa se face ca soțul Addei a devenit concurent cu drepturi depline.