Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in platoul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, ”Gogoașa” a oferit primele declarații dupa operația pe care a facut-o la rinichi. Constantin Zamfirescu a povestit momentele grele prin care a trecut, dar mai ales, cum a aflat ca are cancer. Actorul a recunoscut ca boala prin care a trecut…

- Razvan Babana a fost concurent in sezonul 7 de la „Chefi la cuțite”. Nu are studii in domeniul culinar, dar mereu i-a uimit pe jurați cu preparatele sale. Acum, acesta s-a angajat in televiziune, la Antena Stars. Razvan Babana, fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, a anunțat ca acum este reporter…

- Familia de la Antena Stars se marește. Razvan Babana, fostul concurent de la Chefi la cuțite, este reporter special in cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars. Faimosul bucatar a facut dezvaluiri inedite despre rolul sau și chiar ieri și-a facut debutul alaturi de Andrei Ștefanescu.

- Astazi este o zi importanta pentru Mioara Roman, mama Oanei Roman. Ea este aniversata, iar vedeta Antena Stars le-a spus fanilor de pe Instagram ca va merge la centrul unde e internata pentru a petrece cu ea ziua de naștere.

- Vizibil afectata de dramele prin care a trecut din cauza bullying-ului, Claudia Radu a izbucnit in lacrimi, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars. Fosta concurenta de la ”Chefi la cuțite” le-a transmis un mesaj dureros celor care continua sa o judece și sa o critice din cauza kilogramelor…

- Natalia Mateuț va fi urmatoarea mamica din showbiz-ul romanesc? Frumoasa prezentatoare TV de la Antena Stars a vorbit despre sarcina la inceputul emisiunii „Showbiz Report”, cand a recunoscut ci s-a simțit cam rau in ultima perioada. Vedeta a marturisit ca le va da de veste fanilor imediat ce vede rezultatul…

- Satula pana peste masura de criticile celor din mediul online, Oana Roman a pus piciorul in prag. A slabit sau nu vedeta? Fiica lui Petre Roman a facut proba centimetrului in direct, la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!