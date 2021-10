Peste 21.000 de autoturisme construite la uzina Dacia, în luna septembrie

Potrivit datelor emise de ACAROM, uzina Dacia ocupă primul loc la construcția de mașini, în luna septembire, 2021. In septembrie 2021, au fost produse in Romania un numar de 29.077 autoturisme. Dintre acestea 21.921 unitati au fost produse in uzina DACIA de… [citeste mai departe]