- Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident pe DN7 la Mintia, dupa ce nu a acordat prioritate unui tren, la trecerea de cale ferata. A scapat doar cu avarii la mașina. Circulația feroviara a fost intrerupta mai bine de o jumatate de ora. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul s-a petrecut marți,…

- Daca și tu credeai ca le-ai vazut pe toate, atunci cu siguranța avem dovada ca te-ai inșelat amarnic! Ai mai vazut vreodata un barbat ajutand un castor sa iși care lemnele pentru cuib?

- Bianca Dragușanu traiește pe picior mare. Vedeta de televiziune are parte de o cariera de succes, un barbat pe care multe femei și l-ar dori, dar și o viața de lux, la propriu vorbind. Focoasa blonda se deplaseaza prin București cu un bolid extrem de scump.

- O masina s-a rasturnat pe carosabil, dupa ce s-a lovita violent cu un alt automobil. Accidentul a avut loc, ieri, in orasul Cahul.Potrivit ziuadeazi.md, care a postat si imagini din momentul impactului, in urma accidentului o persoana a fost ranita usor.

- Gaelle Voiry a castigat titlul de Miss Franta in 1990 si avea 50 de ani. Alaturi de ea a mai fost lovit un alt biciclist, in varsta de 52 de ani, care o insotea in plimbare. Drama s-a petrecut in jurul orei locale 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Gaelle Voiry era mama a trei copii. Barbatul…

- Un echipaj de poliție ce acționa marti seara pe raza localitații Rotunda, din orașul Liteni, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat și a executat manevra de mers inapoi in vederea intoarcerii, moment in care a intrat cu roata in șanț, ...

- Un tanar a fost grav ranit dupa ce masina in care se afla a fost lovita de tren. Pe masina a cazut si un stalp, iar pompierii s-au chinuit mai bine de o ora sa il scoata pe sofer dintre fiarele contorsionate.