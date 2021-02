Stiri pe aceeasi tema

- Andra nu trece deloc prin cea mai buna perioada! Vedeta impreuna cu familia sa se afla in izolare de cateva zile, dupa ce au fost infectați cu coronavirus! Cantareața spune ca a avut de traversat momente grele, iar acum și-a pierdut și gustul și mirosul!

- Se numara printre cei mai iubiți maneliști din Romania, dar este marcat de o drama profunda! Vali Vijelie a izbucnit in lacrimi, in direct! Ce s-a intamplat fix de ziua de naștere a artistului, in urma cu mai mulți ani?

- Il vedem mereu cu zambetul larg pe buze, insa nu totul a fost roz in viața lui! Drama neștiuta a lui Dan Negru! Prezentatorul TV a trecut prin momente de nedescris! Bunica sa a a murit in timp ce el prezenta o emisiune!

- Oana Roman pare sa fie un magnet pentru probleme. Dupa ce a fost nevoita sa iși opereze mama, pe Mioara Roman, din cauza unei afecțiuni serioase, acum vedeta se confrunta cu alte momente dificile. Și fiica ei și a lui Marius Elisei a ajuns pe mainile medicilor, dupa ce s-a imbolnavit. Cum se simte acum…

- Andreea Banica și-a emoționat toți fanii de pe rețelele de socializare, povestindu-le despre cele mai grele momente din viața ei. Soția lui Lucian Mitrea și-a deschis sufletul in fața admiratorilor și a scos la iveala detalii inedite despre experiențele sale marcante.

- Momente incredibile in emisiunea lui Maruta. Chef Joseph Hadad a izbucnit in plans in direct la Pro TV. Momentul acesta te va emoționa din prima secunda. Sigur nu l-ai mai vazut asa pe celebrul bucatar. Chef Hadad s-a lasat prada emotiilor, in direct Despre Joseph Hadad stie toata lumea ca este unul…

- Fostul fotbalist Jorge Valdano, in varsta de 65 de ani, care a fost coleg cu Diego Maradona la nationala Argentinei, a izbucnit in plans in direct la tv vorbind despre starul trecut in nefiinta. Potrivit La Nacion, Valdano, care este colaborator al Movistar, a intrat in direct de la un stadion…

- Prințul William și Kate Middleton trec prin momente grele. Doliu la Casa Regala a Marii Britanii, dupa ce Ducii au pierdut o ființa foarte draga lor sufletului lor. Despre cine este vorba și ce mesaj a aparut pe pagina oficiala? Casa Regala e indurerata. Momente grele pentru Prințul William și Kate…