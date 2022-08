Stiri pe aceeasi tema

- Marele campion brazilian Leandro Lo a fost impuscat mortal intr-un club din Sao Paulo. Tragedia s-a petrecut pe fondul unui conflict spontan dintre sportiv si un politist aflat in timpul liber. Desi a fost transportat de urgenta la spital, Lo nu a supravietuit.

In urma cu 4 ani, constructorul italian de automobile a venit la Salonul Auto de la Sao Paolo cu un concept denumit Fiat Fastback. Pe scurt, era o combinație intre un SUV, un sedan și un coupe. Dupa multe amanari, SUV-ul va evolua intr-un model de serie, iar italienii tocmai au publicat prima imagine…

Sportivul roman Denis Iovescu, a devenit campion mondial la Karate Do, dupa ce s-a impus la categoria -85 kilograme, in finala competiției organizate in Florida (Statele Unite) de catre World Union Karate Do Federation (WUKF), transmite Mediafax.

Clasamentul FIFA este o sursa de dezbateri in randul fanilor de fotbal, discuțiile cu privire la faptul ca acesta reflecta sau nu cu adevarat calitatea unei echipe persistand de-a lungul anilor. Clasamentul actualizat la 23 iunie are pe Brazilia pe primul loc și Romania pe 54.

- David Popovici a uimit intreaga lume a natației și a devenit campion mondial la Budapesta. Dupa finala probei de 200 m liber, Carmen Bunaciu și Razvan Florea, foști mari inotatori ai Romaniei, au avut numai cuvinte de lauda la adresa sportivului in varsta de doar 17 ani.

- Argentina lui Leo Messi (34 de ani), campioana campioanelor. Naționala albiceleste are record de invincibilitate: 32 de meciuri la rand fara infrangere. Al doilea trofeu in 11 luni, dupa 3-0 impotriva Italiei in „Finalissima 2022”, pe Wembley. In 16 ani, Leo Messi nu cucerise nimic la naționala. Doar…