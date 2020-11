Drama Mirabelei Dauer, care se luptă de trei ani cu cancerul. ”Doctorii mi-au scos 52 ganglioni” ”Pe 28 ianuarie implinesc 3 ani de cand am vorbit cu medicul sa fac analizele. Aveam o oboseala si am inceput cu un RMN. Mi-am facut si CT. Analizele mi-au iesit bune, cu o infectie, dar eu am mici infectii. A venit doctorul la mine si mi-a zis ca am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marti m-a pus pe masa de operatie. Aceasta a durat 6-7 ore”, a povestit care a scris și lansat geniale melodii din istoria muzicii ușoare precum ”Fotoliul din odaie”, ”Dimineți cu ferestre deschise”, ”Dormeau pe-o frunza doua stele” ori ”Morarița”. Raoul, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare! De… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

