Dramă: Media deceselor Covid-19 în România este de 60 de ori mai mare decât în Portugalia Media deceselor din ultimele șapte zile la un milion de locuitori este de 50 de ori mai mare in Romania decat in Danemarca și de 60 de ori mai mare decat in Portugalia, țari care au rata de acoperire vaccinala de peste 80-90%, a declarat, marți, medicul Valeriu Gheorghița. “Daca ne uitam la situația din ultimele zile, vedem ca numarul pacienților in ATI e relativ constant. Nu inseamna ca nu sunt pacienți care ajung in ATI. Azi au fost peste 590 de pacienți care au decedat, locul lor a fost luat de alți pacienți care au avut nevoie. In fiecare zi, chiar daca aparent de la zi la zi numarul pacienților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Pana la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel national cu cel putin o doza peste 7.053.000 de persoane. Din acestea, peste 6,3 milioane de persoane sunt persoane vaccinate in momentul de fata cu schema completa. Practic, rata de acoperire vaccinala din populatia totala a Romaniei de peste…

- Romania are o rata de acoperire vaccinala de 36.5%, a anunțat, marți, Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. “Pana la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel national cu cel putin o doza peste 7.053.000 de persoane.…

- Media deceselor in cazul pacienților cu COVID-19 in Romania este mai mare de 68 de ori fața de Portugalia, potrivit calculelor facute in ultimele șapte zile. Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV a...

- Media deceselor in cazul pacienților COVID in Romania este mai mare de 68 de ori decat cea din Portugalia, potrivit calculelor facute in ultimele șapte zile. Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat…

- Media deceselor din ultimele șapte zile la un milion de locuitori este de 50 de ori mai mare in Romania decat in Danemarca și de 60 de ori mai mare decat in Portugalia, țari care au rata de acoperire vaccinala de peste 80-90%, a declarat, marți, medicul Valeriu Gheorghița. El a spus ca asistam la o…

- Președintele campaniei naționale de vaccinare; Valeriu Gheorghița, a afirmat, marți, intr-o conferința de presa, ca trendul deceselor din cauza COVID se va menține, pentru ca evoluția in ATI și cea a deceselor au o intarziere de doua saptamani fața de numarul de infectari noi. Gheorghița a subliniat…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat astazi, la o conferința de presa privind evoluția pandemiei provocata de virusul SARS-CoV-2, ca Romania a atins un platou al infectarilor, dar in continuare numarul pacienților in stare grava internați la ATI este in creștere. „Legat de evolutia din ultima saptamana,…

- Guvernul irlandez a informat joi ca 84 % din populatia tarii a fost vaccinata anti-COVID-19 cu schema completa, in timp ce peste 90 % a primit cel putin o doza de vaccin relateaza EFE. Aceste cifre situeaza Irlanda in fruntea tarilor Uniunii Europene (UE) cu cel mai mare indice de vaccinare…