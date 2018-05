Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a lucrat ca șofer la o firma de curierat din Germania. El a plecat din Romania printr-o agenție de recrutare a forței de munca din Arad. Barbatul apare pa pagina de Facebook a companiei romanești cu o fotografie realizata chiar dupa ce a luat interviul de…

- Maria Simion trece printr-o perioada delicata. Vedeta TV a ajuns, in urma cu puțin timp, de urgența pe mana medicilor.(CITEȘTE ȘI: MIHAI PINTILII, GEST EMOȚIONANT LA CAPELA IN CARE E SICRIUL CU TRUPUL IONELEI PRODAN) Maria Simion traferseaza unele dintre cele mai dificile momente. In urma cu puțin timp,…

- Este unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania, dar inceputurile nu au fost deloc usoare pentru el. Adi Despot, drama sa secreta! Intr-un interviu recent, Adrian, de 41 de ani, a vorbit despre inceputurile sale in muzica. Un copil timid, isi dorea sa faca muzica alaturi de prieteni. Doar el,…

- Apropierea de celebra „Bunesa de la Urlați” nu a fost de bun augur pentru omul de afaceri Costin Bacneanu. Cel poreclit „Bossul termopanelor” a fost dat in judecata de fosta soție, care solicita modificarea acordului parental stabilit in prima instanța. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Buftea.…

- Elena Basescu și Bogdan Ionescu au facut nunta mare, cei doi iubiței spuneau ca și-au gasit fiecare perechea pana la sfarșitul vieții, dar… In ciuda celor doi copii pe care-I au, Eba și Bogdan au rupt mariajul! Iata ca problemele nu i-au ocolit pe cei doi, deși nu au vorbit niciodata de neințelegeri,…

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Pana sa fie concediat de Ionuț Negoița, Vasile Miriuța a luat masa in mall, alaturi de soție și fetița. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care nu prevesteau nenorocirea. Chiar daca mare parte din timp a vorbit la telefon, tehnicianul a petrecut cateva clipe…