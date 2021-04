Pilotul Titi Aur, internat in spitalul din Barlad dupa infectarea cu coronavirus, spune ca „s-a nascut a doua oara” dupa ce a respirat singur timp de 20 de minute, dupa șase zile cu masca de oxigen: Se prelungește STAREA DE ALERTA. Ce vom avea voie sa facem de 1 mai și de Paști „Dupa sase zile cu masca de oxigen la doua surse cu peste 20 litri/min, timp in care m-am simtit ’strans de gat’ si cu senzatii dese de atac de panica, am reusit sa respir 20 min fara masca. M-am nascut a doua oara!!!!”, a scris pilotul, joi, pe Facebook. Titi Aur a fost diagnosticat cu COVID-19 la inceputul lunii aprilie…