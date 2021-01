Dustin Diamond, in varsta de 44 ani, a fost internat de urgența in urma cu cateva zile, intr-un spital din Florida dupa ce a acuzat dureri puternice in tot corpul. Actorul, care, dupa serialul de mare succes ” Salvați de clopoțel” (Saved by the Bell)”, a trecut prin faliment, arest si inchisoare, ba chiar si chiar si aparitia intr-un film porno, a pierdut-o chiar pe mama sa, din cauza acestei boli crunte, cancerul la san. Știrbu Petrișor, rockerul nonconformist din comunism, in stare critica pe patul de spital ”Am nevoie vitala de un tub de oxigen” ”Putem confirma ca Dustin are cancer. El va…