- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu poate trece peste pierderea fiului sau de acum 35 de ani. Baiatul avea 18 ani și a a murit in somn. ,„Cel mai mare regret al vieții mele este ca mi-a murit fiul la 18 ani. In rest, nu am regrete in decursul vieții. Nu ține de noi, ține de Doamne-Doamne,…

- Bianca Sarbu este o femeie puternica și apare mereu cu zambetul pe buze, insa puțini știu cat de greu a fost incercata de viața, ci nu o data. Soțul artistei a murit pe scena, langa ea. Apoi, Bianca Sarbu a fost diagnosticata de doua ori cu cancer. La doar 34 de ani, Bianca Sarbu ramanea vaduva și cu…

- Administratorul așezamantului de la Dumbrava a facut toate demersurile pentru ca mama și fiica sa fie impreuna in ultimele clipe. Aceasta și fiindca mama iși striga incontinuu fetița. Raspunsul a venit tarziu, iar faptul ca nu i s-a permis fetiței sa participe la inmormantare este justificat prin protejarea…

- Florin Zamfirescu are 72 de ani și din 2019 s-a retras din actorie. Nu mai urca pe scenele teatrelor, nu mai susține spectacole, se concentreaza acum la viața personala. S-a mutat la țara alaturi de soția Daciana Toma. In primavara anului 2019, Florin Zamfirescu povestea intr-un interviu Click ca doar…

- Ioan Cojocarița s-a stins din viața. Matilda Pascal Cojocarița a anunțat printr-o postare pe Facebook ca fostul ei soț, tatal baiatului ei, a murit. Cei doi au trait o poveste de dragoste timp de 13 ani de zile, iar dupa divorț au pastrat o relație foarte buna, dupa cum a marturisit artista in repetate…

- Starea de sanatate a cantaretului era grava si din pacate astazi s a stins din viata. Cantaretul Petrica Cercel a murit infectat cu coronavirus.Starea de sanatate a cantaretului era grava si din pacate astazi s a stins din viata. "Oameni buni, tatal meu are intr adevar probleme de sanatatehellip; mai…

- Nu este o noutate ca in ziua de astazi, prin intermediul tehnologiei, tot mai mulți escroci reușesc sa iși puna in aplicare planurile meschine și sa-i inșele pe toți cei care le pica in cale, in special din punct de vedere financiar. Era tehnologizarii a adus, odata cu sine, noi mijloace de escrocherie…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața astazi, la varsta de 71 de ani. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala incurabila. Starea lui s-a agravat in ultima luna, iar astazi a incetat…