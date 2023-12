Drama lui Dan Bittman de Revelion

Stiri pe aceeasi tema

- Daca pentru majoritatea oamenilor Revelionul inseamna bucurie și motiv de petrecere, pentru Dan Bittman nu este la fel. Celebrul artist a trait o drama in trecut, chiar in noaptea de trecerea peste ani.

- Andre Braugher, care a jucat rolul capitanului Raymond Holt in comedia de succes Brooklyn Nine-Nine și al detectivului Frank Pembleton in Homicide: Life on the Street, a murit la varsta de 61 de ani.

- Designerul italian Gianni Versace, care astazi ar fi implinit 77 de ani, a fost impuscat in urma cu 26 de ani in fata casei sale din Miami Beach. Asasinul, un gigolo gay si criminal in serie, s-a sinucis cateva zile mai tarziu.

- Celebrul jurnalist Piers Morgan, 58 de ani, a venit la București pentru un interviu cu Andrew Tate, 36 de ani, fost campion mondial la kickboxing. Un dialog in care „Cobra” și-a continuat discursul extremist care l-a facut viral inainte sa fie arestat. De la conspirații anti-vaccin la lupta cu Matrixul,…

- Cornel Pasat și Vladimir Draghia s-au luptat recent in cușca MMA, in cadrul galei RXF, iar actorul din serialul „Clanul” a obținut victoria. Dansatorul il ironizeaza acum pe adversarul sau din ring.A fost o seara cu ghinion pentru Cornel Pasat, care a fost invins in cușca MMA, din cadrul galei RXF,…

- Celebrul magazin „Bucuresti”, una dintre emblemele zonei zero a Capitalei, a renascut. La 10 ani de cand a fost cumparata de doi olandezi, reporterii Click! au trecut pe langa cladire, au zarit lumini si au intrat sa vada ce se intampla in imobil.

- Celebrul covor "Rapirea din Serai" era o prezența comuna in aproape fiecare locuința in perioada "Epoca de Aur". Dupa un lung interval de uitare, aceasta carpeta emblematica a revenit in atenția publicului și a inceput sa fie gasita la vanzare pe platformele de internet, scrie adevarul.ro.Imaginea…

- Celebrul prezentator de televiziune și radio, Oreste, a fost recent invitat in podcastul „Vorba lu Jorge” unde a dezvaluit aspecte personale ale casniciei sale longevive. Oreste a vorbit deschis despre aventurile de infidelitate pe care el și soția sa le-au trait in trecut, subliniind ca aceasta este…