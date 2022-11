Stiri pe aceeasi tema

- De curand, Cristiano Ronaldo a facut dezvaluiri despre moartea fiului sau. Logodnica starului portughez a ramas insarcinata, in urma cu un an, cu doi gemeni. Insa, se pare ca la naștere, doar unul dintre cei doi a supraviețuit. In același interviu, in care a criticat aspru echipa Manchester United,…

- Proprietarii clubului Manchester United, familia Glazer, "nu isi fac griji" de succesul sportiv al echipei lor, a declarat Cristiano Ronaldo in noi pasaje ale interviului acordat lui Piers Morgan. "Celor din familia Glazer, nu le pasa de club... sport profesionist. Dupa cum stiti, Manchester este un…

- Cristiano Ronaldo traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubita lui, Georgina Rodriguez. Celebrul fotbalist a postat o imagine emoționanta alaturi de familie pe rețelele de socializare. Sportivul a trecut prin clipe grele in momentul in care fiul lui a murit la naștere, insa iata ca pare…

- O dubla tragedie a zguduit noaptea trecuta orașul Gaești. O mama de numai 34 de ani s-a spanzurat dupa ce copilul sau de aproape 5 ani s-a inecat in piscina din curtea proprie. Gestul extrem la care a apelat tanara a șocat intreaga țara. Se pare ca, dupa ce a aflat ca fiul sau a decedat, femeia nu a…

- Dubla tragedie petrecuta in ultimele ore in orașul Gaești. Un baiețel de 5 ani s-a inecat in piscina din curtea casei, iar mama acestuia a fost gasita spanzurata, pe un camp din apropierea casei. Moartea teribila a copilului a avut loc miercuri seara. Aflat in grija mamei sale, acesta a fost gasit in…

- Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viața in urma cu șapte ani. Fiica cea mare a fostului politician, Lidia, a ramas sprijinul moral și financiar al familiei sale. Recent, Lidia Vadim Tudor a organizat parastasul de 7 ani al tatalui ei, despre care marturisește ca vegheaza de Sus pentru cele trei femei…

- Georgina Rodriguez a fost in centrul atenției la Festivalului de Film de la Veneția, care iși sarbatorește cea de-a 79-a ediție. Logodnica lui Cristiano Ronaldo a optat de aceasta data pentru un look inspirat de Audrey Hepburn in „Breakfast at Tiffany's”. Intr-o rochie neagra mulata, asortata cu bijuterii…

- Georgina Rodriguez a mers sa se antreneze la sala. Cu aceasta ocazie, iubita lui Cristiano Ronaldo a intors toate privirile. Vedeta in varsta de 28 de ani incearca sa-l convinga pe Ronaldo sa se intoarca in Spania.