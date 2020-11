Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a ajuns intr-un punct de cotitura. Viața lui s-a schimbat complet in ultimul timp, iar binele iși face mai rar apariția. Celebrul cantareț are mari probleme financiare. Cat de greu i-a mers in ultimii doi ani? Ce arata declarația lui de avere? Cu ce se mai poate lauda acum vedeta? Marcel…

- S-au iubit nebuneste timp de patru ani, insa destinul nu i-a vrut impreuna. S-au despartit in 2008, desi toata lumea ii vedea casatoriti. Se pare ca intre Fuego si Ana Maria au existat probleme care s-au dovedit, in final, imposibil de rezolvat. Abia la 12 ani de la despartire, s-a aflat adevarul despre…

- Dan Helciug a trait o drama sfașietoare in perioada copilariei. Celebrul cantareț a crescut fara mama de la o varsta frageda, mai exact, de la 5 ani, dupa ce femeia și-a refacut viața cu un alt barbat. Aceasta experiența a fost resimțita ca o adevarata trauma, motiv pentru care artistul a mers la psiholog.

- Adrian Cristea sau Bursucu’, așa cum este alintat de prieteni, a dezvaluit recent care a fost intamplarea care l-a marcat cel mai tare. Prezentatorul Teo Show, de la Kanal D, este mai mereu plin de viața și cu zambetul pe buze, pentru publicul sau. De altfel, acesta a devenit unul dintre cele mai amuzante…

- Bianca Dragușanu ar fi fost batuta cu bestialitate de musculosul afacerist timp de cinci ore, momente in care Bianca Dragușanu ar fi fost supusa unor violențe ieșite din comun, potrivit Cancan.ro. Cei doi se comporta in acest moment ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Insa, blondina i-a…

- Faimosul creator de moda Kenzo Takada - fondatorul casei care-i poarta numele - a murit din cauza infectiei cu noul coronavirus. Familia designerului a anuntat duminica, printr-un comunicat adresat presei franceze, ca Takada a încetat din viata din cauza complicațiilor provocate de…

- Clotilde Armand, primarul ales al Sectorului 1, a avut o viața plina de incercari. Armand a nascut de nu mai puțin de șase ori, de fiecare data natural. Aceasta și soțul ei au pierdut insa doi copii, in tinerețe.Clotilde Armand este om politic, manager, activist civic, dar, inainte de toate…

- A fost la un pas sa-si piarda viata si a simtit o durere imensa cand a facut avort spontan pe scena. Este vorba despre Tora Vasilescu, actrita care de peste 40 de ani este un simbol in teatru si in film, unde a fascinat publicul prin personaje precum Zita, Didina sau Anisoara din „Proba de microfon".