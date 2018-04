Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arsinel trece, in continuare, printr-o perioada grea din viata lui. Dupa ce a pierdut-o pe una dintre cele mai importante colege de la teatru, pe Stela Popescu, cunoscutul actor are parte de o alta situatie trista cu sotia lui. Aceasta nu se simte foarte bine.

- Dupa moartea Stelei Popescu, care s-a stins din viața anul trecut, la 81 de ani, celebra farmacie cu care actrița avea un contract de imagine de ani buni și-a retras toate reclamele. Au disparut chiar și afișele stradale, implicit și cele cu Alexandru Arșinel, partenerul de scena al regretatei artiste.…

- Alexandru Arșinel și Stela Popescu au fost, zeci de ani, colegi de scena. Trecerea in neființa a actriței l-a intristat profund pe artist. Recent, acesta a dezvaluit ca a visat-o pe fosta sa partenera, dupa a carei pierdere sufera și in prezent. „Tristetea e foarte mare. Am visat-o acum trei nopti,…

- Alexandru Arșinel a vorbit despre momentele grele peste care a trecut la sfarșitul anului trecut, dupa moartea actrițelor și colegelor sale de scena, Stela Popescu și Cristina Stamate. De asemenea, actorul a dezvaluit cat de greu i-a fost sa urce pe scena, in 2013, dupa transplantul la rinichi. Arșinel…