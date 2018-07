Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de sapte ani, bolnav de autism, a disparut vineri din localitatea Dumbraveni, fiind cautat de mai multe forte de ordine cu caine de urma si voluntari, informeaza Agerpres.Baiatul a disparut in timp ce mama lui se odihnea, de o ora, chiar dupa inmormantarea fiicei sale de 17 ani, potrivit IPJ…

- Se restrange cercul de suspecti in cazul mortii Esterei, fetita de cinci ani violata si ucisa in Baia Mare. Dupa doua luni si jumatate, criminalul este inca in libertate. Șeful Politiei Romane a anuntat ca patru persoane sunt suspecte. Ancheta ar putea fi finalizata in scurt timp. "Avem un…

- Polițiștii Secției 3 Sutești au reușit identificarea, pe raza localitații Madulari, a unui barbat disparut de la domiciliu din data de 6 iulie, din comuna Priseaca, județul Olt. Ieri, polițiștii aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat in localitatea ...

- Foștii steliști s-au reunit la Pitești cu ocazia botezului fetiței lui Andrei Prepelița, Miriam Alexandra. Frații Costea, Vlad Chiricheș, Alex Chipciu, Alex Bourceanu, Raul Rusescu și Cristi Tanase au fost printre vedetele invitate de Prepelița la petrecerea organizata vineri seara la Hotelul Ramada.…

- Tatal fetiței a fost considerat principal suspect in cazul crimei odioase. Cu toate acestea, dupa ore intregi petrecute la interogatoriu, barbatului i-au fost retrase acuzațiile. „S-a auzit vorba ca eu am trait cu fata mea. Nu e adevarat.", a declarat tatal fetei la „Acces Direct", potrivit…

- Dumitru Isac, tatal unei fetite in varsta de 12 ani din judetul Iasi, se lupta de cativa ani cu hibele sistemului romanesc de sanatate si cu lacunele legislative. Fetita acestuia, Georgiana, a fost diagnosticata cu o boala congenitala extrem de rara, care blocheaza alcatuirea sangelui, si anume anemia…

- Drama intr-o familie din Baia Mare. O fetita de doar cinci ani a fost gasita moarta chiar de fratii ei dupa ce a disparut de acasa. Conform anchetatorilor, micutia ar fi fost violata inainte de a muri. Mama fetei regreta faptul ca a lasat-o afara la joaca. „Am trimis copiii afara la joaca.…

- Adelina Pestrițu se pregatește sa devina mamica pentru prima data, iar nașterea micuței sale este programata pentru jumatatea lunii august. Adelina Pestrițu și logodnicul ei, Virgil Șteblea, vor deveni parinți peste doar trei luni jumatate și ambii sunt vizibil emoționați și se pregatesc pentru marele…