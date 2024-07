Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la Timisoara. O femeie de 43 de ani si-a gasit sfarsitul dupa ce s-a aruncat de la etajul 2 al unu bloc din zona Dambovita. O salvare a ajuns rapid la locul tragediei, insa medicii nu au mai reusit sa o salveze. In jurul orei 3.50, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost alertati ca o femeie…

- Un barbat care se dadea drept comisar ANPC a cerut 2.000 de lei administratorului unui magazin pentru a nu inregistra presupuse nereguli. Dupa cateva zile, a revenit pentru a restitui banii primiti, moment in care a fost sesizata politia. Barbatul a fost retinut. ”La data de 3 iunie a.c., politistii…

- Incidentul s-a petrecut in localitatea timișeana Giarmata Vii din județul Timiș. Din cate se pare, conflictul dintre cei doi vecini este mai vechi și are la baza nemulțumirile unuia dintre ei legate de animalele de companie. Mai exact, unul dintre barbați a inceput sa reclame ca animalele de companie…

- Cum s-a intamplat tragedia Evenimentul tragic a avut loc luni, 29 aprilie, cand barbatul a surprins locatarii blocului prin gestul sau șocant. Inainte de a-și pune capat vieții, acesta a sunat la ușa unei vecine și i-a urat „La mulți ani!", dupa care i-a spus „Ramas bun!". Gestul sau a fost cu atat…

- ”La data de 25.04.2024, o fetita de patru ani a sarit in fata unui autoturism care circula pe strada Pricazului, din Orastie, fiind ranita, dupa care a fost dusa de conducatorul auto la UPU Orastie”, a transmis IPJ Hunedoara.Potrivit politistilor, fetita de 4 ani a fost lasata nesupravegheata si…