- Un barbat a murit dupa ce a calcat pe o mina pe o plaja din Odesa. Autoritațile au lansat numeroase avertismente ca oamenii sa evite plajele din cauza ca sunt minate, dar apelurile lor nu sunt intotdeauna luate in serios. Barbatul era cu soția și fiul pe plaja din Odesa, scrie Unian.net. In timp ce…

- Ucraina a inceput sa primeasca rachete antinava Harpoon din Danemarca și obuziere autopropulsate din Statele Unite, arme care vor intari armata care lupta impotriva Rusiei, a declarat sambata ministrul ucrainean al apararii, Aleksei Reznikov. Un oficial militar din Odesa s-a laudat ca ucrainenii au…

- Un nor de fum din zona Cernobil, Ucraina, este impins de vant spre sud-vestul Ucrainei, zona Odesa si nordul Marii Negre. State Emergency Service of #Ukraine reports that at night the forest near the #Chernobyl Exclusion Zone was on fire. 16 rescuers and 4 units of equipment were involved in extinguishing…

- Armata ucraineana considera ca in continuare este posibila o debarcare a trupelor ruse pe coasta de nord-vest a Marii Negre in zona orasului-port Odesa, relateaza vineri DPA, potrivit Agerpres.

- Un grup de refugiati din Odesa, gazduit intr-un bloc de proprietari din Mamaia Nord, a avut o initiativa ce ar putea fi luata drept exemplu si de cetatenii romani din zona. Dupa ce au vazut cantitatile mari de deseuri raspandite pe nisipul de la malul Marii, aproximativ 20 de refugiati ucraineni au…

