Drama intr-o familie buna din Iasi! Sotul si fiul unei profesoare au fost gasiti morti. Moartea celor doi pare sa fie inexplicabila!

Stiri pe aceeasi tema

- Drama de Paște in Siria, unde au murit peste 70 de oameni, iar peste 500 sunt raniți. Mulți dintre ei sunt copii. Tragedia a avut loc dupa un presupus atac chimic, susține organizația de caritate USOSSM (Union of Medical Care and Relief Organizations). Papa Francisc a condamnat, duminica, atacul chimic…

- Gabriela Cristea, soțul ei, Tavi Clonda și fiica lor, Victoria, au petrecut de Paște in aer liber, alaturi de cele mai importante persoane din viața lor. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara , aducand pe lume o fetița care…

- Cea care i-a gasit este fiica batranului, care, ingrijorata ca nu si-a mai vazut fratele si tatal de doua zile, a mers sa vada ce se intampla. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, barbatii au fost gasiti decedati, fara urme vizibile de violenta, echipajul medical trimis…

- Horia Brenciu este un artist desavarșit, care se bucura din plin unui public numeros, insa puțini ii știu drama prin care a trecut Ramas fara mama la varsta de 11 ani, tatal sau a decis sa nu se recasatoreasca, astfel s-a ocupat singur de creșterea artistului. In urma cu doi ani, cantarețul și-a pierdut…

- Ciao.ro: Moartea suspecta a sotilor Maleon scoate la iveala detalii socante! Ambii aveau amanti. Ce au declarat acestia la audieri. Noi detalii ies la iveala in cazul mortii sotilor Maleon! Anda Bogdan aveau relatii extraconjugale, iar presupusii amanti ai acestora au fost deja audiati.…

- Mihai Leu și soția sa, Anna Leu, au implinit astazi 27 de ani casnicie. Cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din sfera mondena și se sprijina și se iubesc la fel ca in prima zi. Mihai Leu a fost campion mondial WBO la semimijlocie in anul 1997 și neinfrant in meciurile sale, insa s-a…

- Un tanar de 19 ani s-a sinucis la Iași, aparent fara motiv, nelasand in urma un bilet prin care sa iși explice gestul. Drama intr-o familie din Iași, dupa ce un tanar de 19 ani a fost gasit spanzurat pe terasa casei in care locuia impreuna cu sora și parinții sai. Tragedia s-a petrecut ieri-seara, Andrei…