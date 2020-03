Stiri pe aceeasi tema

- Al 24-lea deces din cauza coronavirusului s-a inregistrat in noaptea de joi spre vineri, la o femeie de 80 de ani din Bacau. Femeia a murit intr-un spital din Iași. Grupul de Comunicare Strategica anunța ca...

- Alți 3 romani din strainatate, mai exact din Italia, Franța și Marea Britanie, au murit din cazuza coronavirusului, astfel ca bilanțul deceselor de la inceputul epidemiei ajunge la 11, conform datelor transmise joi de Grupul de Comunicare Strategica. In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați…

- In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 59 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 44 in Italia, 4 in Spania, 2 in…

- Șapte romani au murit in strainatate din cauza coronavirusului. Inca trei romani au murit in Italia, iar unul in Franta, din cauza coronavirusului, astfel ca bilantul a ajuns la sapte morti, anunta Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE). “De la inceputul epidemiei de COVID-19 și pana la acest…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- Un club spaniol de amatori, Atletico Portada Alta, a anuntat luni decesul antrenorului echipei de copii, Francisco Garcia, la doar 21 de ani, dupa ce a contractat coronavirusul, scrie ziarul Marca, citat de Agerpres . Jose Bueno, presedintele clubului, a informat ca tehnicianul s-a stins din viata duminica…

- Autoritațile spaniole din sanatate au confirmat moartea a inca doi pacienți infectați cu noul coronavirus, potrivit CNN. Astfel, bilanțul a ajuns acum la 10 decese. Este vorba despre doi barbați in varsta d...

- Un barbat din regiunea Valencia a murit din cauza coronavirusului, acesta fiind primul deces înregistrat în Spania de la debutul epidemiei, a declarat marți un oficial local, citat de Reuters. Testele au aratat ca barbatul, care a murit pe 13 februarie, a fost ucis de virus, a declarat…