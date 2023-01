Stiri pe aceeasi tema

Viceprimarul comunei clujene Suatu, Nagy Stefan, care fusese dat disparut in urma cu doua zile, a fost gasit decedat, duminica, intr-o zona de la marginea localitatii, noteaza Agerpres.

Gigel Știrbu, președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, a trimis cate o scrisoare catre ministrul Afacerilor Externe și ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei in Romania referitoare la noua lege a minoritaților naționale din Ucraina.

Se pare ca Austria vrea gazele din Marea Neagra pentru a fi de acord cu intrarea noastra in Schengen, potrivit surselor noastre.

Romgaz is allocating over 11 million RON for provisional preparatory works, drilling and production tests at the 250 Noul Sascesc exploitation well, according to an announcement published on the public tender website.

Romania intra in epoca achizitiilor centralizate de energie la pret stabilit de stat. Traderii ies de la masa discutiilor. Regenerabililor le-a trecut glontul pe la ureche.

Un muncitor sosit in Romania, din Nepal, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a unei cladiri din Sectorul 6. Se pare ca acesta iși pierduse locul de munca din luna august a acestui an și urma sa fie dat afara din locuința, iar apoi trimis acasa, conform unor surse judiciare.

Timis immigration officers found three nationals of Bangladesh and two of India on a mission on Monday to prevent and combat illegal stay in Romania of foreign nationals., told Agerpres.

Freshful by eMAG, primul hipermarket 100% online cu sourcing direct (fara intermediari) din Romania, a reusit sa livreze in ultimele 12 luni 10 milioane de produse - de la fructe, legume, carne, lactate, mezeluri, produse congelate si bauturi pana la articole de uz casnic pentru nevoile zilnice,