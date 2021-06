Stiri pe aceeasi tema

- Lorena a trecut printr-o mare cumpana in urma cu mai mulți ani, atunci cand mama s-a stins din viața in urma unei boli grave. Cantareața de muzica populara nu poate trece peste aceasta mare pierdere și regreta ca cea care i-a dat viața nu a apucat sa o vada bucurandu-se de succes.

- Cei doi soți au fost plasați in carantina in urma cu cateva zile, chiar inainte de a se intoarce in Australia, acolo unde locuiesc. Totul dupa ce testul barbatului a ieșit pozitiv. Imediat, cei doi au solicitat refacerea testelor și au avut surpriza sa afle ca de fapt nu sunt infectați.Gabriel Godson,…

- George Finis, unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica populara din judetul Suceava, a murit, in aceasta dimineata, la Spitalul Judetean Suceava.La inceputul acestei luni el era internat la Terapie Intensiva Covid, in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, era ventilat non-invaziv,…

- Interpretul de muzica populara sucevean, George Finis, a murit rapus de coronavirus. El a incetat din viata la Spitalul Judetean Suceava, unde era internat la sectia de terapie intensiva, cu o forma grava de coronavirus. George Finis avea 61 de ani si se lupta cu boala de mai multe saptamani. El a fost…

- Simion Pop, interpretul de muzica populara, a murit miercuri seara, dupa o lunga perioada in care s-a confruntat cu probleme de sanatate. Cea care a facut anunțul trist a fost colega lui de breasla, Saveta Bogdan. „Cu adanca durere am aflat de trecerea la cele veșnice a consateanului meu, marele interpret…

- Marele cantareț sarb, Predrag Zivkovic Tozovac, o legenda a muzicii populare și folk din țara vecina, in varsta de 86 de ani, s-a stins astazi din viața intr-un spital din Belgrad, fiind diagnosticat cu COVID. Presa din Serbia spune ca in ultimele saptamani renumitul cantareț a fost bolnav și tratat…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit noaptea trecuta. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, rapusa de COVID-19. Anuntul a fost facut de Rebeca Onoriu, fata cea mica a artistei, pe pagina sa de Facebook. “Dupa 23…

- A murit rapsodul argeșean Gavril Prunoiu, unul dintre cei mai iubiti interpreti de muzica populara din tara. Gavril Prunoiu s-a nascut in comuna argeșeana Boteni, unde a infiintat primul grup vocal barbatesc, evoluand alaturi de fratii sai și promovand cantecele de ulita. De asemenea, s-a evidentiat…