- Veste trista pentru toți cei care l-au cunoscut și indragit pe solistul aradean de muzica populara, Aurel Ungur. Acesta s-a stins din viața azi noapte... The post A murit solistul aradean de muzica populara, Aurel Ungur! Aseara a cantat pentru ultima data… appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Petrica Vița, unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzica populara din Romania, s-a stins din viața la varsta de 56 de ani. Acesta a pierdut lupta cu cancerul de piele, o boala pe care a ținut-o sub control timp de șase ani. Petrica Vița a fost diagnosticat cu cancer de piele in urma cu șase…

- Este doliu in lume artistica din Romania, dupa ce unul dintre cei mai apreciati interpreti de muzica populara a murit la varsta de 56 de ani. Este vorba despre Petrica Vita, care s-a stins din viata luni, chiar cu 15 minute inainte de a urca pe scena. Indragitul interpret de muzica populara a murit…

- Industria muzicii populare din Romania a fost devastata de vestea tragica potrivit caruia un cunoscut artist a fost diagnosticat cu o boala grava - cancer de piele. Familia maestrului taragotului Petrica Vița le care ajutorul celor de acasa.

- Este doliu in Romania dupa ce s-a stins indragitul cantareț de muzica populara: „Pleaca mai aproape de Dumnezeu!”. Acesta a cantat toata viața aentru ciobanii din Marginimea Sibiului. Doliu in lumea artistica. A murit interpretul ciobanilor din Marginimea Sibiului Cunoscutul și indragitul interpret…

- O celebra cantareața de muzica populara din Romania parea ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul, care ii este și partener de scena. Vestea divorțului, dupa aproape doua decenii petrecute impreuna, a luat pe toata lumea prin surprindere.

- Este doliu in muzica internaționala. A murit un cantareț de doar 46 de ani. Era foate cunoscut de catre romani, mai ales ca acesta a oferit show-uri incredibile la doua dintre cele mai cunoscute festivaluiri de la noi din țara. Doliu in muzica. A murit un cantareț de doar 46 de ani. Era apreciat la…

- Indragitul interpret de muzica populara, Ion Paladi, timp de citeva zile, va munci in sediile unei patiserii pe care le deține in Romania și Republica Moldova, va afla problemele din teren, va descoperi eroii necunoscuți care sint dedicați companiei sale, iar la finalul calatoriei iși va dezvalui adevarata…